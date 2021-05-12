В сеть попал список игроков, которыми интересуется «Спартак»

Telegram-канал BlackMirror слил список игроков, которыми интересуется московский «Спартак».

По информации источника, из российских игроков красно-белые проявляют интерес к Максиму Мухину из «Локомотива», Никите Сулейманову из «Чертаново», Арсену Захаряну и Роману Евгеньеву из «Динамо», Андрею Егорычеву из «Урала», Георгию Зотову и Илье Самошникову из «Рубина», Даниле Степанову из «Ротора» и Роману Юзепчуку из «Руха».

Отмечается, что в предстоящее летнее трансферное окно «Спартак» готов потратить от €30 млн до €35 млн на усиление позиции центрального атакующего полузащитника, центрального полузащитника формата «бокс-ту-бокс», центрального и крайнего защитника.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 56 очков.

Ранее появилась информация о том, какими тренерами интересовался московский «Спартак».