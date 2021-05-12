Смолов забил второй мяч «Локомотива» в финале Кубка России

Московский «Локомотив» вышел вперед в финальном матче Кубка России сезона-2020/21 против самарских «Крыльев Советов».

На старте второго тайма «железнодорожники» заработали пенальти, после того, как неудачно в подкате в своей штрафной площади сыграл Сергей Божин. К точке подошел Федор Смолов и нанес удар впритирку со штангой, оставив не у дел вратаря Ивана Ломаева.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу «Локомотива».

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками.