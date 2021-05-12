Семин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил клуб с победой в Кубке России. Соответствующий пост 74-летний специалист опубликовал в своем Instagram.

«Локо» — с победой! Молодцы, порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!» — написал Семин.

Напомним, что финальная встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов забил седьмой мяч в 2021 году.