Кадыров предложил Хабибу любой гонорар за поединок с бойцами «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с представителями бойцовского клуба «Ахмат».

«В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвет ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого», — сказал Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов поддержал палестинцев из сектора Газа.