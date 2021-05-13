«Атлетико» переиграл «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» переиграл «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в столице страны на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей на 16-й минуте отличился Янник Карраско, а спустя 12 минут преимущество удвоил Анхель Корреа. В концовке игры Игор Субельдия сократил отставание.

После 36 туров Примеры «Атлетико», набравший 80 очков, лидирует в турнирной таблице первенства, опережая идущую на втором месте «Барселону» на четыре балла, а мадридский «Реал» — на пять. При этом у «королевского клуба» есть игра в запасе. «Реал Сосьедад» с 56 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Атлетико» примет «Осасуну», а «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Вальядолидом».

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Леванте» и упустила шанс возглавить Примеру.

Испания. Примера. 36-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 2:1

Голы: 1:0 — Карраско, 16; 2:0 — Корреа, 28; 2:1 — Субельдия, 83.