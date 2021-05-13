Форвард «Спартака» Соболев похвалил «Крылья Советов» за игру в финале Кубка

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев похвалил самарские «Крылья Советов» за игру против столичного «Локомотива» в финальном матче Кубка России.

Форвард выступал за команду из Самары с 2018 по 2020 год. В составе клуба он принял участие в 45 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал три результативные передачи. 29 января 2020 года он перешел в «Спартак» на правах аренды, а спустя полгода красно-белые выкупили контракт российского футболиста.

«Крылья», это было достойно. Уверен, это был не последний финал», — написал Соболев в сториз Instagram.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил московский клуб с победой в Кубке России.