Боец UFC Чимаев заявил о готовности «порвать» Хабиба

Шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок против экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен написал в комментариях во время прямого эфира главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram.

Во время общения с подписчиками Кадыров заявил, что Чимаев станет чемпионом UFC. Также он заявил, что Нурмагомедов является проектом организации.

«Мы и его порвем, если он захочет», — написал Чимаев, когда речь шла об экс-чемпионе UFC.

В профессиональной карьере шведский боец чеченского происхождения провел девять поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову любой гонорар за поединок с бойцами «Ахмата».