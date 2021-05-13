Губернатор Нижегородской области оценил проведение в городе финала Кубка России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил проведение в городе финала Кубка России.

«Впервые за долгое время мы смогли провести столь масштабное спортивное мероприятие. Очень сильные и яркие эмоции, мне хочется поблагодарить обе команды за игру, поздравить «Локомотив» с победой. Прекрасно показали себя и «Крылья Советов».

Наш город еще раз доказал, что достоин большого футбола, в год 800-летия Нижнего Новгорода впереди еще немало спортивных праздников», — приводит слова губернатора ТАСС.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев похвалил «Крылья Советов» за игру против «Локомотива» в финальном матче Кубка России.