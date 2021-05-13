Вратарь «Крыльев» предлагал Смолову пробить пенальти паненкой

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев предлагал нападающему московского «Локомотива» Федору Смолову пробить пенальти паненкой в финальном матче Кубка России, сообщает «Матч ТВ».

11-метровый удар в ворота «Крыльев» был назначен на 48-й минуте после нарушения правил на Смолове. Во время подготовки к пенальти голкипер клуба из Самары предложил форварду «железнодорожников» пробить подсечкой, но в итоге нападающий ударил в угол ворот.

Смолов неудачно пробил паненкой в серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года между командами России и Хорватии. Тогда встреча завершилась поражением команды Станислава Черчесова.

Игра между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Смолов эмоционально отреагировал на победу в Кубке России.