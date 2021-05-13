Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»

Руководство «Барселоны» определилось с кандидатами на должность главного тренера в случае, если после завершения сезона будет принято решение отправить в отставку действующего наставника Рональда Кумана, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, в список попали главный тренер «Барселоны B» Хави Гарсия Пимьена, наставник катарского «Аль-Садда» Хави и Эрик тен Хаг, возглавляющий амстердамский «Аякс».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ради работы в каталонской команде он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года.

После 36 туров чемпионата страны «Барселона», набравшая 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Каталонский клуб отстает на четыре балла от лидирующего мадридского «Атлетико» и на одно очко опережает столичный «Реал», у которого есть игра в запасе.

Ранее Куман ответил на вопрос о своем будущем в «Барселоне».