Губернатор Самарской области раскритиковал поведение фанатов «Локомотива»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал поведение болельщиков московского «Локомотива» во время финального матча Кубка России.

В первом тайме фанаты «железнодорожников» закидали пластиковыми бутылками вратаря соперника Ивана Ломаева.

«Крылья» сегодня задали игру, игра была комбинационная, интересная, но не повезло. Молодая команда, ну, что сделать. Уверен, у нее большое будущее. Конечно, нам нужно закрепиться в РПЛ в следующем сезоне.

Мне кажется, «Крылья» задали сегодня культуру игры, а наши болельщики — культуру боления. Мне кажется, ребята из «Локомотива» болели неприлично. Надеюсь, клуб с этим поработает», — сказал Азаров после игры.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее фанаты «Локомотива» обвинили голкипера «Крыльев Советов» в провокациях.