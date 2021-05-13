Клопп назвал «преступлением» календарь АПЛ в концовке сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь Английской премьер-лиги (АПЛ).

Из-за протестов болельщиков «Манчестер Юнайтед» встреча 34-го тура чемпионата страны была перенесена на 13 мая. Уже 16 мая мерсисайдцам предстоит на выезде сыграть с «Вест Бромвич Альбион».

«Я 500 раз говорил, что со всеми этими событиями и протестами в Манчестере играть в воскресенье–вторник-четверг — это преступление. Так и есть. Но это не вина Уле-Гуннара Сульшера и игроков.

Объяснение из Премьер-лиги состояло в том, что ни одна другая команда не должна страдать из-за тех вещей (протестов), которые произошли в Манчестере. Позвольте мне сказать так — это не очень хорошо сработало», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

После 34 туров «Ливерпуль», набравший 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 70 очками располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер высказался о проигрыше команды в чемпионской гонке.