Буффон рассказал о предложениях о переходе

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что получил несколько предложений о переходе.

«Я пришел в «Ювентус» мальчиком, обладая большим энтузиазмом, но будучи не совсем уравновешенным игроком, и ухожу счастливым человеком. На то, чтобы определиться с будущим, я отвожу себе 20-25 дней. Я получил несколько предложений и хочу посмотреть, полон ли я энтузиазма», — цитирует Буффона Reuters.

11 мая стало известно, что футболист покинет «Ювентус» после завершения сезона.

Буффон перешел в «Ювентус» в июле 2001 года из «Пармы», а после 17 лет в клубе он подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Спустя год он вернулся в Турин.

Всего Буффон провел 684 матча за «Ювентус», 322 из которых отстоял на ноль. Вместе с командой он стал десятикратным чемпионом Италии (2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20), четырехкратным обладателем Кубка Италии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и шестикратным победителем Суперкубка страны (2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020).

Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне».