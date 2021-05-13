Тренер «Крыльев Советов» остался доволен игрой команды в финале Кубка России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении команды в финале Кубка России против московского «Локомотива».

«За такую игру можно сказать обидно, что не выиграли, но нестыдно. Проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи играли так, что сопернику было непросто. Но, к сожалению, простые моменты превратились в голы в наши ворота.

Так бывает, очень обидно, кубковый хороший сезон был с нашей стороны. Наверное, рано еще нам выигрывать, оставим на следующий год», — цитирует Осинькина Sport24.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее фанаты «Локомотива» обвинили голкипера «Крыльев Советов» в провокациях.