Кадыров: не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове.

Политик назвал экс-спортсмена проектом промоушена.

«Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Россиии или Дагестана. Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок», — заявил Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову любой гонорар за поединок с бойцами «Ахмата».