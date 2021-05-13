Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Лос-Анджелес»

«Колорадо Эвеланш» нанес разгромное поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере на арене «Пепси центр», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джей Ти Комфер, также отличились Йоонас Донской, Пьер-Эдуар Белльмар и Габриэль Ландеског.

Форвард «лавин» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

«Колорадо», набравший 80 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Лос-Анджелес» с 49 баллами располагается на шестой строчке.

14 мая команды встретятся в заключительном матче регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» потерпел разгромное поражение от «Вегас Голден Найтс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

1:0 — Донской (Бураковски, Рантанен) — 14:43 (5x4)

2:0 — Белльмар (Мегна, Шервуд) — 16:02

3:0 — Комфер (Рантанен, Ландеског) — 19:15

4:0 — Комфер (Тэйвз, Жирар) — 24:16

5:0 — Ландеског (Тэйвз, Рантанен) — 30:03

6:0 — Комфер (Ничушкин) — 31:47