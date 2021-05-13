Смородская высказалась о победе «Локомотива» в финале Кубка России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о победе клуба над самарскими »Крыльями Советов» в финале Кубка России.

Экс-функционер заявил, что рада победе «железнодорожников».

«Сезон был непростым, но команда выстояла и, как следствие, завоевала трофей. От души поздравляю команду! Они сделали все, что могли.

«Крылья Советов» показали характер и бились на равных. Кубковые игры — всегда сложные! Это далеко не простая прогулка под луной. Ожидала напряженной игры — она такая и была», — цитирует Смородскую «Чемпионат.com».

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что новости о будущем главного тренера команды Марко Николича стоит ожидать после 16 мая.