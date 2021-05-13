Глава УЕФА объяснил перенос финала Лиги чемпионов в Португалию

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объяснил перенос финала Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Функционер заявил, что важнейшим фактором при принятии данного решения стала возможность допустить болельщиков на трибуны стадиона.

«Фанатам пришлось страдать на протяжении года, не имея возможности вживую поддержать свои команды, а выход в финал Лиги чемпионов — вершина клубного футбола. Лишить возможности болельщиков посетить этот матч было нельзя.

Я рад, что нам удалось достичь компромисса», — сказал Чеферин.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии провела переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесен из Стамбула в Порту.