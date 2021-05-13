УЕФА не станет переносить финал Лиги чемпионов 2022 года из Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет переносить финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам генерального директора оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, решение УЕФА отдать право проведения решающей игры главного клубного турнира Старого Света 2021 года Португалии никак не отразится на перспективах Северной столицы принять финал в следующем году.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии провела переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесен из Стамбула в Порту.