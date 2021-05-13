Появилось видео драки с участием медиадиректора «Спартака» Фетисова

Появилось видео драки с участием директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова. Его в своем Telegram-канале опубликовала Baza.

На кадрах видно, как сотрудник красно-белых, рядом с которым находились члены его семьи, попытался урегулировать конфликт между располагавшимися неподалеку мужчинами. Фетисов вступил в перепалку с одним из них и нанес первым удар по его лицу, после чего получил гораздо более жесткий отпор и упал, потеряв при этом сознание.

Напомним, что у Фетисова диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга легкой степени, госпитализировав его в реанимацию нейрохирургического отделения.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» оценивает нападающего сборной Швеции Джордана Ларссона в €15 млн.