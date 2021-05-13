Ромашина и Колисниченко выиграли ЧЕ по синхронному плаванию в Будапеште

Светлана Ромашина и Светлана Колисниченко выиграли чемпионат Европы по синхронному плаванию в технической программе, который проходит в Будапеште.

Российские спортсменки по итогам программы сумели набрать более 96 баллов, что позволило им с большим отрывом завоевать золото континентального первенства.

Серебряные награды достались представительницам Украины Марте Фединой и Анастасии Савчук, который получили от судей более 92 баллов.

Третью строчку по итогам соревнований заняли австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Эрини Александри. Их результат превысил 89 баллов.

Ранее сообщалось, что сборная России по синхронному плаванию стала победительницей в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.