В «Спартаке» прокомментировали будущее Ларссона

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о будущем нападающего Джордана Ларссона в клубе.

По его словам, в данный момент 23-летний форвард продолжает подготовку к матчу 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».



«Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче», — передает слова Кулемина Sport24.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Ларссона со «Спартаком» рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ливерпульского «Эвертона» Марку Силва заинтересован в работе главным тренером московского «Спартака».