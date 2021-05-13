Боец UFC Чимаев пообещал «порвать» Нурмагомедова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев пообещал «порвать» бывшего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил по ходу прямого эфира в Instagram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Напомним, что в ходе общения со своими подписчиками он заявил, что 32-летний дагестанец является проектом UFC.

«Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Россиии или Дагестана. Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок», — заявил Кадыров.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки готова организовать поединок Хабиба Нурмагомедова против любого бойца клуба Рамзана Кадырова «Ахмат».