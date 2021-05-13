Эксклюзив Ольховский: поражение не надломит Карацева, это просто очередной матч

Поражению россиянина Аслана Карацева от американца Райлли Опелки на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не стоит придавать большого значения, для Аслана это хороший опыт. Такое мнение выразил прославленный советский и российский теннисист Андрей Ольховский.

«Когда прилетают подачи 230-240 км/ч — а вторую Опелка подает под 200, потом рискует и очень удачно играет на задней линии, — в такой форме, мне кажется, он может обыграть любого. Поэтому сложно говорить, стало ли неожиданным поражение Карацева. На турнире в Риме все происходит на очень высоком уровне.

Аслан вчера обыграл Даниила Медведева — молодчина, здорово, надо отдать ему должное. На мой взгляд, вчера он более уверенно смотрелся и более уверенно играл. Но такая неудача, конечно, не надломит Аслана психологически. Это просто очередной матч. Уверенность у Карацева есть, он все-таки очень много матчей в этом году выиграл. И опять же, это опыт — играть против таких соперников, стараться придерживаться своей линии», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

После поражения Карацева единственным россиянином в мужской турнирной сетке в Риме остался Андрей Рублев. Свой матч третьего круга он проведет в четверг, 13 мая, его соперником станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Ранее сообщалось, что Карацев проиграл Опелке в двух сетах со счетом 6:7 (6:8), 4:6.