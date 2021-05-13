Эксклюзив «Для чего это Хабибу?»: боец ММА Шлеменко оценил предложение Кадырова Нурмагомедову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил российскому экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». По мнению бывшего чемпиона организации Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, такой бой вряд ли состоится, поскольку самому Хабибу это не нужно.

«Сильные бойцы в «Ахмате», однозначно, есть, все зависит от того, как провести подготовку. Любой может выиграть у любого. Другой вопрос, нужно ли выдерживать такую серьезную подготовку Хабибу, тем более что он «завязал». Ради чего? Я пока не вижу реальных стимулов ему это делать. А так, нельзя говорить, что никого и близко нет. При хорошей подготовке — да, у меня есть сомнения, что кто-то из «Ахмата» может победить Хабиба. Но он уже все показал и все доказал. Это для бойцов «Ахмата», конечно, «вышка»: даже просто подраться с Хабибом — это очень круто, а уж если выиграть…

Думаю, Нурмагомедову хватает спаррингов и без того, зачем ему это? Мне понятно, зачем это нужно Рамзану Кадырову и бойцам «Ахмата», Хабиб — очень ценный спарринг-партнер, тяжело такого найти где-либо еще, их просто нет. С таким рекордом, с такой узнаваемостью… Но для чего это ему самому?», — сказал Шлеменко «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки готова организовать поединок Нурмагомедова с бойцом из клуба Кадырова.