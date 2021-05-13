Эксклюзив Боец ММА Шлеменко: Сосновский оказался в тюрьме из-за неумения считать

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Сосновский проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима за похищение бизнесмена. Бывший чемпион организации Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, комментируя эту ситуацию, констатировал, что многие люди совершают ошибки, за которые потом очень долго расплачиваются.

«В жизни бывает много похожих ситуаций. Я живу на окраине города Омска, у нас многие ребята с подобным сталкивались. Думаю, что такое происходит от неумения считать. Люди хотят быстрой наживы, быстрых денег и всего сразу, не хотят вкладываться в себя, ищут красивой жизни. Может, в телевизоре в сериале «Бригада» это увидели, может, еще где-то. И, к сожалению, по молодости могут совершать ошибки, за которые потом может быть стыдно всю жизнь. Здесь похожая ситуация. Наверное, Дмитрий хотел, чтобы все было красиво — и денег заработать, и машину получить, и квартиру. А получил восемь лет колонии.

Я считаю, что это очень показательно для молодых ребят: не нужно искать легкой наживы, надо верить в себя, двигаться, жить честно, и тебе воздастся в разы больше. Дмитрий был бойцом ММА, тяжеловесом. Если бы он даже просто дрался в смешанных единоборствах с самыми маленькими гонорарами, за эти восемь лет он бы заработал в разы больше денег. А так, эти восемь лет он проведет в тюрьме, а семья будет тратить средства на передачки. Вот я про что и говорю — считать нужно уметь», — сказал Шлеменко «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко не увидел причин для Хабиба Нурмагомедова драться с кем-то из клуба «Ахмат».