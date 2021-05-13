Наставник «Зенита» Семак выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак выступил против лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает GQ.

«Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем», — сказал Семак.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов сине-бело-голубые заняли последнее место в группе, где их соперниками были дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

В чемпионате России «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом, одолев в 28-м туре московский «Локомотив» со счетом 6:1. В заключительном матче турнира клуб с берегов Невы встретится с «Тамбовом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России — 2021.