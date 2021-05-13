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Спортивные новости

Футболист «Химок» Глушенков дисквалифицирован на два матча за фол против игрока «Спартака»

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Футболист подмосковных «Химок» Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча за фол против игрока московского «Спартака» Айртона.

Напомним, Глушенков ударил ногой своего оппонента, за что был удален с поля.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за удар соперника ногой — дисквалифицировать Глушенкова на два матча чемпионата России по футболу», — говорится в сообщении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Напомним, встреча прошла 10 мая. «Спартак» одержал победу со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают восьмое место, набрав 44 очка. В заключительном матче чемпионата химчане сыграют против «Сочи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о будущем нападающего Джордана Ларссона в клубе.

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