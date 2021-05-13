На матче детских хоккейных команд зрители устроили драку с судьями

Во время поединка между детскими командами «Витязь» и «Русь» двое болельщиков напали на арбитров матча Ивана Еромолаева и Игоря Прусова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Потасовка продолжалась полторы минуты, затем участников инцидента разняли.

Голкипер клуба «Россошь» Егор Вельмакин, который является воспитанником команды «Русь», и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров. После этого началась драка.

Игра была остановлена. «Витязь» вел со счетом 2:0. Это был стыковой матч за право играть в следующем сезоне в группе А. «Витязь» борется за сохранение прописки в лиге, а «Русь» рассчитывает на повышение.

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