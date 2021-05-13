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Спортивные новости

Российский хоккеист «Оттавы» Зайцев не поедет на чемпионат мира

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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев не поедет на чемпионат мира, который состоится в Риге с 21 мая по 6 июня, передает TSN в Twitter.

«Я не собираюсь на чемпионат мира. Мне необходимо залечить травмы», — заявил Зайцев.

В текущем сезоне НХЛ защитник провел 55 матчей, набрав 17 очков (4+13).

Также Зайцев выступал за новосибирскую «Сибирь» и московский ЦСКА. В 2011 году он стал победителем молодежного чемпионата мира. В финале Россия обыграла Канаду со счетом 5:3.

Изначально чемпионат мира 2021 года должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

Ранее национальная команда России обыграла Швецию в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура.

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