Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

Стало известно расписание перового раунда плей-офф Национальной хоккейной-лиги (НХЛ).

«Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая. Выяснение отношений в паре «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинс» запланировано на 15, 17, 19 и 21 мая, если потребуется, команды встретятся 23, 25 и 27 мая.

«Флорида» и «Тампа-Бэй» проведут матчи 16, 18, 20 и 22 мая, а также 24, 26, 28 мая (если потребуется). «Каролина» с «Нэшвиллом» встретятся 17, 19, 21 и 23 мая, резервные даты – 25, 27, 29 мая.

«Торонто» и «Монреаль» начнут серию 20 мая. Игры будут проходить через день. «Эдмонтон» и «Виннипег» проведут игры 19, 21, 23 и 24 мая, если понадобится, сыграют 26, 28 и 30 мая

Серия «Миннесоты» начнется 16 мая. Встречи будут проходить через день. Соперником клуба Кирилла Капризова станет «Вегас» или «Колорадо». «Сент-Луис», который также может попасть на «Вегас» или «Колорадо», проведет матчи 17, 19, 21 и 23 мая, дополнительные даты – 25, 27, 29 мая.

Ранее Ассоциация хоккейных журналистов (PWHA) представила кандидатов на награду «Билл Мастертон Трофи», которая вручается за упорство, мужество и преданность хоккею.