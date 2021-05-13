Футболист «Баварии» призвал игроков-геев совершить каминг-аут

Футболист мюнхенской «Баварии» Леон Горецка призвал игроков-геев совершить каминг-аут.

«Мы должны поощрять игроков, делающих каминг-аут. Нужно судить спортсменов по игре, а не по сексуальной ориентации», — передает слова Горецки StN.

Также Горецка отметил, что каминг-аут проложит путь для многих людей, которым больше не нужно будет скрывать ориентацию.

В текущем сезоне чемпионата Германии Горецка провел 24 матча, забив пять мячей. Он выступает за мюнхенский клуб с 2018 года. В составе команды он два раза выигрывал Бундеслигу, а также дважды становился обладателем национального Кубка.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место, набрав 74 очка. В следующем туре «Бавария» сыграет против «Фрайбурга». Встреча состоится 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее глава Немецкого футбольного союза Фриц Келлер получил обвинение в сравнении своего заместителя с известным нацистским судьей Роландом Фрейслером.