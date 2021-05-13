Гном Гномыч рассказал о том, как в семье называют его младшего брата

Александр Плющенко, сын тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, рассказал о том, как в семье называют его младшего брата Арсения.

«Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем «директор», — написал Плющенко-младший в Instagram.

Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

1 мая Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Александрой Трусовой, но они остались друзьями.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, иронично прокомментировала возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.