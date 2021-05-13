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Спортивные новости

Московский полумарафон перенесен в связи с эпидемической обстановкой

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Московский полумарафон, который должен был состояться 16 мая, перенесен в связи с эпидемической обстановкой, передает ТАСС.

«Команда Бегового сообщества приостановила подготовку забега в связи с эпидемической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей», — сообщили в пресс-службе Московского бегового сообщества.

Также отмечается, что спортивная выставка и выдача стартовых пакетов также не состоятся.

«Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. В ближайшее время мы сообщим подробности и новую дату мероприятия», — добавили организаторы.

13 мая в России выявили 8 217 случаев заражения опасной инфекцией. Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 787), Санкт-Петербурге (741), Московской области (643), Ростовской области (199) и Воронежской области (129).

Ранее сообщалось о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет переносить финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга.

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