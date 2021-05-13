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Спортивные новости

Молдаванин Спивак проведет бой с россиянином Олейником на турнире UFC

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Молдаванин Сергей Спивак проведет бой с россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«С богом», — написал Спивак в Instagram.

Интересно, что в комментариях в Instagram спортсмен из Молдавии отметил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обязало его провести встречу именно с Олейником.

Напомним, 21 февраля россиянин уступил американцу Крису Докосу. Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Арех», штат Невада, и завершилась в первом раунде после серии точных попаданий со стороны 31-летнего американца. Для 43-летнего российского спортсмена это поражение стало 15-м за всю профессиональную бойцовскую карьеру.

Спивак провел 14 боев, одержав 12 побед. В своем последнем поединке он одолел Джаред Вандераа техническим нокаутом.

Ранее сообщалось о том, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки готова организовать поединок бывшего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова против бойца клуба главы Чеченской республики Рамзана Кадырова «Ахмат».

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