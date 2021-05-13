Червиченко: у Ларссона самая маленькая зарплата среди нападающих «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о возможном уходе Джордана Ларссона из московского клуба, передает «Спорт день за днем».

«Думаю, что сейчас нет логики в продаже Ларссона. Если агент начал говорить, то, возможно, они хотят большую зарплату. Насколько я знаю, зарплата у него самая низкая среди форвардов команды», — сказал Червиченко.

Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 15 мячей.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном матче турнира красно-белые на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». «Спартак» обеспечит себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон, если не проиграет.

Ранее пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о будущем нападающего Джордана Ларссона в клубе.