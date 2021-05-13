Избитый на матче детских команд арбитр рассказал об инциденте

Арбитр Иван Ермолаев, которого избили зрители во время матча детских команд «Витязь» и «Русь», рассказал об инциденте, передает «Спорт-Экспресс».

«Я просто сидел на скамейке после первого периода, оставалось две минуты до конца перерыва. Тут идут два незнакомых человека. Думал, какой-то тренер хочет задать вопрос, а получил удар», — сказал Ермолаев.

Также он отметил, что обратился в травмпункт, где были зафиксированы повреждение верхней губы и ушиб мягких тканей челюсти слева

Игра была остановлена. «Витязь» вел со счетом 2:0. Это был стыковой матч за право играть в следующем сезоне в группе А. «Витязь» борется за сохранение прописки в лиге, а «Русь» рассчитывает на повышение.

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