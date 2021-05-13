Сразу три бойца UFC отказались драться с Махачевым

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев, рассказал в сториз Instagram, что Дэн Хукер, Пол Филдер и Рафаэл дос Аньос отказались с ним драться, несмотря на то, что он хотел встретиться с ними.

«В итоге сказали, есть лишь Рафаэль Физиев и Тиаго Мойзес. Позже опишу всю ситуацию подробно», — отметил Махачев.

Махачев встретится с Мойзесом 17 июля.

В профессиональной карьере Махачев провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

В активе Мойзеса 15 побед и четыре поражения. 27 февраля 2021 года бразилец победил Александера Эрнандеса.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со свадьбы бойца Ислама Махачева.