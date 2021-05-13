«Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
Локомотив МКрылья Советов
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЧелсиАрсенал
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
Шальке-04Герта
1:2
закончен
Италия / Серия А
КальяриФиорентина
0:0
закончен
СампдорияСпеция
2:2
закончен
Интер МРома
3:1
закончен
ЛациоПарма
1:0
закончен
ТориноМилан
0:7
закончен
СассуолоЮвентус
1:3
закончен
БолоньяДженоа
0:2
закончен
АталантаБеневенто
2:0
закончен
Испания / Примера
СевильяВаленсия
1:0
закончен
УэскаАтлетик Б
1:0
закончен
СельтаХетафе
1:0
закончен
Атлетико МРеал Сосьедад
2:1
закончен
Еврохоккейтур
ШвецияРоссия
4:6
закончен
ФинляндияЧехия
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:4 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
4:3 (ОТ)
закончен
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:6
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
6:0
закончен
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
4:0
закончен
Единая лига ВТБ
УНИКС Зелёна-Гура
87:60
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
120:116
закончен
Кливленд КавальерсБостон Селтикс
102:94
закончен
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
128:116
закончен
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
125:107
закончен
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
98:105
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
124:122
закончен
Испания / Примера
ВальядолидВильярреал
0:2
закончен
ЭйбарБетис
1:1
закончен
ГранадаРеал Мадрид
0:2
2 тайм
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаЭвертон
0:0
закончен
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
2:4
закончен
Италия / Серия А
КротонеВерона
2:1
закончен
Еврохоккейтур
РоссияФинляндия
1:4
закончен
ЧехияШвеция
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
03:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
04:00
Единая лига ВТБ
Парма Зенит
62:98
закончен
Химки Локомотив-Кубань
85:92
закончен
Нижний Новгород ЦСКА
76:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Клипперс
02:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
02:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
02:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
02:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
02:30
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
03:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
03:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
03:00
Финикс СанзПортленд Трэйл Блэйзерс
05:00
Англия / Премьер-лига
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Сити
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура УНИКС
21:00
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
02:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
03:00
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
04:00
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
04:30
Развернуть

Спортивные новости

«Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Скопировать ссылку

«Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, отличился португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Счет в поединке на 34-й минуте сравнял Диогу Жота, а вперед «Ливерпуль» вышел на 45+3 минуте благодаря голу Роберто Фирмино.

На второй минуте второго тайма Фирмино оформил дубль. «Манчестер Юнайтед» смог отыграть один мяч на 68-й минуте, точный удар нанес Маркус Рэшфорд. Финальную точку в матче поставил Мохамед Салах на 90-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Манчестер Юнайтед» продолжает занимать вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 70 очков. «Ливерпуль» оказался пятой строчке, набрав на десять очков меньше.

Ранее сообщалось, что фанаты английского »Манчестер Юнайтед» протестуют против руководства клуба возле стадиона «Олд Траффорд».

Чемпионат Англии. 34-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:4
Голы: 1:0 — Фернандеш, 10; 1:1 — Жота, 34; 1:2 — Фирмино, 45+3; 1:3 — Фирмино, 47; 2:3 — Рэшфорд, 68; 2:4 — Салах, 90.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.