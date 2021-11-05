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Боярский о невызове Дзюбы: Семак поступает более разумно, чем Карпин

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Global Look Press

Народный артист России Михаил Боярский назвал неверным решением Валерия Карпина отказаться от вызова в сборную России нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Слова Боярского передает «Спорт-Экспресс».

«Это неверное решение. Почему? Когда Артем выходит на поле, он всегда забивает гол. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба-Азмун. Азмун был рад забить с передачи Дзюбы. Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин», — сказал Боярский.

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о невызове в сборную России Артема Дзюбы.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Дзюба был вызван на первый сбор национальной команды, но отказался ехать на второй, заявив, что пока не набрал форму.

Российская команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

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