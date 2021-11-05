Ягудин: все в жизни как котировки акций на бирже

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в беседе с «Газетой.Ru» поделился мыслями от московской премьеры ледового спектакля «Анна Каренина»

«Все в жизни, вы прекрасно понимаете, развивается и наоборот, порой, деградирует. Как котировки акций на бирже — есть подъемы, есть спады. Главное, чтобы как и в этом мире денег, все идет как бы наверх, если мы берем, как они говорят, длинное плечо. Так вот, пока бывают взлеты и падения, в прямом и переносном смысле, но идет пока по нарастающей. А возвращаясь к Анне Карениной — на мой взгляд, это очень тяжелое произведение.

Реально тяжелое, но очень глубокое. И, наверное, Илья [Авербух] прав был, когда говорил, что ему нужно было пройти опыт, начиная с Огней большого города, потом Кармен, Ромео и Джульетта, то есть, он головой — да и мы, наверное, тоже — подросли в профессиональном плане, что уже можем брать — для меня, опять же — это очень тяжелое произведение», — сказал Ягудин.

Мы, кстати, сегодня вспоминали, что в этом зале, 10 лет назад (11 уже — поправляет Татьяна), да 11 лет назад, в 2010 году, у нас состоялась премьера Огней большого города. И вот спустя энное количество лет, мы вновь здесь.

Спектакль «Анна Каренина» впервые прошел в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В Москве представление продлится до 14 ноября.

В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

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