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В Москве могли знать о положительном допинг-тесте Ничушкина, но его назвали отрицательным

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Официальный сайт НХЛ

Стало известно, что в московской лаборатории знали о том, что хоккеист Национальной хоккейной лиги «Колорадо» Валерий Ничушкин употреблял запрещенные вещества, из-за чего может быть дисквалифицирован на четыре года.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Об этом якобы знали в московской лаборатории ранее, но не дали пробе ход, назвав ее отрицательной и защищая игрока. На основании этого ИИХФ, согласно своему кодексу, должна дисквалифицировать игрока на четыре года, если только хоккеист не сможет доказать, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным. Если игрок это докажет, то наказание составит два года», – сообщается в материале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин готов судиться со WADA из-за возможной дисквалификации.

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Хоккей. НХЛ
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