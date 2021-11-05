Овечкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды (4:5 ОТ) забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

Таким образом, российский нападающий набрал 338-е очко в карьере вошел в топ-30 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Овечкин сравнялся с Денисом Саваром и Дэйвом Андрейчуком.

«Вашингтон» располагается на четвертой позиции, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче хоккеисты столичной команды встретятся с «Филадельфией». Встреча пройдет 7 ноября на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых набрал 18 (10+8) очков. Россиянин лидирует в рейтинге лучших снайперов лиги.В активе Кузнецова 12 (5+7) результативных баллов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов встретился с Александром Овечкиным.