Плющенко о возрасте: уважайте легенд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в историях Instagram выложил фотографию с призывом уважать «легенд».

Отметим, что такая же фотография ранее была выложена российским тренером Этери Тутберидзе, в команде которой, предположительно, отреагировали на предложение экс-фигуриста из России Александра Жулина добавить баллы за возраст (24 года) отечественной фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Уважайте легенд! Когда ими станете — смысл поймете!» — написал Плющенко.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовый призер 2019 года.

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