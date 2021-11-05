Экс-тренер «Спартака» Каррера ответил на вопрос о конкуренции Селихова и Максименко

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат матча красно-белых с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Ничья с «Лестером» — это хороший результат, который позволяет красно-белым приблизиться к выходу из группы. Что касается конкуренции Селихова и Максименко, то у «Спартака» два отличных вратаря», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кого нужно благодарить за ничью с «Лестером».