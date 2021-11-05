Тренер «Динамо»: не думаю, что в ближайшее время у меня будут предложения из Украины

Экс-нападающий сборной Украины, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что не рассчитывает на работу на родине.

«Звали ли меня в новый тренерский штаб сборной Украины? Нет. Я не знаю этого наставника, который сейчас тренирует. Я не думаю, что в ближайшее время у меня вообще будет предложение из Украины.

Если бы предложили, то я бы с удовольствием рассмотрел. Украина — это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда. Если бы такой вариант был, я бы с пребольшим удовольствием его принял. Сейчас нет смысла об этом говорить, потому что предложения нет, а у национальной команды есть тренер», — приводит слова украинца YouTube-канал «Ответь по-братски».

Ранее Андрей Воронин высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине и нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

Напомним, 41-летний Воронин 14 октября 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо». За бело-голубых украинец играл с 2010 по 2014 год.