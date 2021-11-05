Экс-защитник ЦСКА раскритиковал автора забитого мяча в ворота «Лестера» Мозеса

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о ничьей московского «Спартака» в матче с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Эмоции положительные. Могли уступить, но сыграли удачно. Наладили игру в защите. Все боролись, молодцы! Мозес только немножко напоролся, когда устроил пенальти. Нечего было его за руки тянуть! Что за дурацкая привычка! Могли проиграть 2-1 в такой добротной игре», — приводит слова ветерана «СЭ».

Напомним, Мозес на 51-й минуте открыл счет в матче. Через семь минут хавбек английской команды Даниэль Амартей восстановил равновесие. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября московский «Спартак» дома, на стадионе «Открытие Арена», проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что после матча Лиги Европы против «Лестера» красно-белые словно «ожили».