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Карпин заявил, что в сборной России нет незаменимых футболистов

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в национальной команде нет футболистов, наличие или отсутствие которых в составе может гарантировать определенный результат.

«Обеспокоен ли я формой Миранчука и Головина? Хотелось бы, чтобы они были в лучшей форме. Хотя тут разговор даже не столько про форму, а именно про игровое время. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Головин не получал травму и провел больше времени на поле. С другой — он был бы более уставшим, если бы провел все эти матчи.

Да, хотелось бы, чтобы Миранчук получал больше игровой практики. Но давайте так. Национальная команда без Миранчука, Головина и еще кого-то и выигрывала, и проигрывала. Как и с ними — выигрывала и проигрывала. Я не говорю про пять матчей при нашем тренерскому штабе, имею в виду вообще — чемпионат мира, Евро и так далее.

В сборной России с разными футболистами были абсолютно разные результаты. В нашей стране нет игрока, с которым национальная команда точно не проиграет или точно выиграет. Думаю, ни в одной сборной такого футболиста нет», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее порноактриса Ева Эльфи рассказала о своем отношении к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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