Экс-игрок ЦСКА Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин оценил поведение форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в коммуникации с футбольной общественностью.

«Конечно, у Дзюбы самый острый язык в российском футболе. Он иногда не думает, что говорит. Но говорит иногда смешно. Мне нравится его слушать. Да, перегибает иногда. А кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия. И не футбольная тоже.

Если он будет говорить банальные вещи: «Все хорошо! Ничего не случилось!», в то время как люди будут видеть, что что-то случилось, тогда им будет неинтересно. Они же хотят знать примерно о сложившейся ситуации. Об этом надо говорить», — приводит слова Гришин YouTube-канал «oSporte TV».

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Также Дзюба отказался приезжать на второй сбор национальной команды, объяснив свое решение тем, что находится не в лучшей форме.