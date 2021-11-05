Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пиротехническая ракета попала в коляску с годовалым ребенком 06:55
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11

Карпин — о лидере сборной Хорватии: Модрич и Модрич, две руки, две ноги, одна голова

close
100%
Twitter

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«В составе у хорватов Модрич, игроки ведущих европейских команд. Это решаемая проблема, что футболисты сборной России боятся их также как игроков топ-клубов и матчей с ними в еврокубках. Как? Это задача тренерского штаба. Зачем буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Другой вопрос: решим или не решим.

Уже миллион раз мелькнуло видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно тоже самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Валерий Карпин заявил, что в национальной команде нет футболистов, наличие или отсутствие которых в составе может гарантировать определенный результат.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+