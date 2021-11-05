Карпин — о лидере сборной Хорватии: Модрич и Модрич, две руки, две ноги, одна голова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«В составе у хорватов Модрич, игроки ведущих европейских команд. Это решаемая проблема, что футболисты сборной России боятся их также как игроков топ-клубов и матчей с ними в еврокубках. Как? Это задача тренерского штаба. Зачем буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Другой вопрос: решим или не решим.

Уже миллион раз мелькнуло видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно тоже самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Валерий Карпин заявил, что в национальной команде нет футболистов, наличие или отсутствие которых в составе может гарантировать определенный результат.